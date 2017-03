Festa della Donna con gli Off Limits all'Otel

Per la gioia del gentil sesso torneranno ad esibirsi gli immancabili Off Limits da Parigi. Cena, musica e ovviamente uno Strip show da brivido: questi saranno gli ingredienti della Festa della Donna.

Off limits

Vincitori per cinque anni consecutivi del premio come migliori stripmen dell’anno, i quattro ballerini francesi si intratterranno al locale di via Generale dalla Chiesa per tutta la notte, mettendo in scena alle 23 circa il loro show sincronizzato: un mix ritmato di dinamismo e forza fisica che lascerà le donne a bocca aperta.

Live show

Ad intrattenere il pubblico inoltre, in scena il live set del duo Marasco & Capasso: dai successi internazionali ai classici da falò suonati dal vivo. Tutti da cantare e battere le mani a tempo.

La notte dell’8 marzo terminerà in allegria in mezzo alla pista da ballo con una selezione di hit hip-hop e reggaeton by Twerk Mama.

Inizio cena-spettacolo ore 21

Concerto ore 22.00

Spettacolo Off Limits ore 23.15

Discoteca ore 24.00

Menù