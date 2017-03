Festa della donna 2017 al Teatro La Fonte

Quella di Cenerentola è una storia antica, molto sfruttata nel mondo dello spettacolo, ma noi qui ve ne proponiamo una versione tutta nostra. In una girandola di colori potrete vedere dei buffi personaggi che giocheranno con voi come in un sogno… perché ricordate: "Il mondo è un gran teatro, siam tutti commedianti. Si può in brevi istanti carattere cambiar. Tra misteriose nuvole che l'occhio umano non penetra Sta scritto quel carattere che devi recitar!"