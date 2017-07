Festa della birra a Palazzuolo

Quattro giorni di musica, divertimento, buon mangiare e soprattutto rinfrescanti birre. Da giovedì 27 a domenica 30 luglio, arriva la decima edizione della Festa della Birra, a cura del Associazione culturale ricreativa "La Goccia". Gli stand aprono alle 17 e i concerti prenderanno il via alle 21.30 circa.

L'evento si terrà sempre al Parco Fontana di Palazzuolo sul Senio. Il programma della decima edizione prevede per giovedì 27 la partenza alle 21 con il concerto dei the Chemical Basterds (country-folk-jazz) e a seguire il sound di Mir Dj & Dj Be (electro). Venerdì 28 saliranno sul palco i Sick Tamburo (rock) e a seguire la performance di Ghetty Dj (house).

Penultimo giorno, quello di sabato 29, prevede la presenza degli España Circo Este (tango punk) seguiti da Koel Wilder Dj (house-deep house-electro). La manifestazione si chiuderà domenica 30 con la cena al parco Fontana a partire dalle 20 accompagnata dallo spettacolo teatrale della compagnia forlivese dei Qaos. Gli spettacoli sono tutti gratuiti e in caso di maltempo la manifestazione si sposterà alla Casa del villeggiante.