Festa della Ceramica a Fiesole

Mostra mercato in Piazza Mino con più di 25 maestri ceramisti : gres, terracotta, porcellana, raku, la ceramica sotto tutte le sue forme, dal gioello alla scultura passando per bellissimi ogetti d'uso. Laboratori per i bambini mattina e pomeriggio Dimostrazioni e prove di tornio Giocchi Concorso "il candeliere" nella sede dell'associazione Culturale CoBALTO in via Portigiani 4