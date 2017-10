Festa d'autunno in Kimono a Firenze

Appuntamento con la Festa d'Autunno in Kimono, che si terrà in via Toscanella 18, dove da sabato 14 a domenica 15 ottobre verrà celebrato il tradizionale indumento giapponese. La manifestazione si svolgerà dalle ore 10.00 alle 20.00: da non perdere l'esposizione di Kimono antichi e oggetti in seta realizzati a mano, oltre che le dimostrazioni dal vivo dedicate al raffinato indumento.

I partecipanti avranno anche l'occasione di acquistare un bel regalo in vista del Natale e indossare un vero kimono nella giornata di domenica (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00), oltre che partecipare alla tradizionale cerimonia del tè che si terrà sempre domenica 15 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00.

Il Kimono, che in giapponese signifca "cosa da indossare" (kiru- vestire e mono-cosa), è un indumento tradizionale della terra del Sol Levante, oggi divenuto costume nazionale. Esso enfatizza il materiare di cui è composto, realizzato per nasconde le forme del colpo al contrario dell'abbigliamento occidentale.



Durante la Festa d'Autunno a Firenze verrà mostrato il kimono nella sua versione tradizionale, insieme alle molteplici trasformazioni che questo indumento ha subito nel tempo, tra cui la nuova moda creativa di kimono e Obi e tutti gli accessori che lo compongono.