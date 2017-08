Ferragosto a San Salvi: pic nic, musica e cocomerata

Ferragosto a Firenze da ormai 19 anni si legge "Ferragosto a San Salvi". I Chille hanno fatto nascere e consolidato nel tempo una bella tradizione che vede il parco dell’ex-città manicomio di Firenze felicemente invaso da fiorentini e turisti alla ricerca del fresco e di un sano divertimento per tutte le età e tutte le tasche.

Così martedì 15 è festa a San Salvi, in programma un pic-nic a seguire una cocomerata e poi il tradizionale concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana.

Tesi e i suoi compagni sono ormai di casa in quel di San Salvi. Un festoso appuntamento che si ripete anno dopo anno.

Per il concerto di Ferragosto, novità e tradizione, come sempre con Riccardo Tesi e Banditaliana, per una musica alla ricerca di un ritrovato equilibrio tra uomo e natura, quanto mai attuale e necessario ai nostri giorni.

Prenotazione consigliata. Tel. 055 6236195 – 335 6270739 – info@chille.it

