Ferragosto a Palazzuolo sul Senio

Il borgo medievale dell'Appennino Tosco-romagnolo di Palazzuolo sul Senio a Ferragosto, per l’intera giornata, offrirà banchi di ogni genere che invaderanno il piccolo paese per la tradizionale fiera di Ferragosto. A partire dalle 11 e poi dalle 18 lo stand gastronomico, allestito alla Casa del Villeggiante, soddisferà i palati più esigenti con la 25esima sagra del Cinghiale.

La sera, a partire dalle 21.30, presso Parco Fontana, ci si potrà divertire e ballare con il concerto del gruppo "Gli Taliani", che eseguono i classici della canzone italiana rivisitati in chiave Powerpop, Rock, Ska, Reggae. Per ballare, cantare e sudare in compagnia! A seguire dj set. Ingresso gratuito.