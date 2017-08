Ferragosto a Barberino Designer Outlet: una mostra dedicata alle icone pop

Un Ferragosto nel segno delle grandi icone pop: è quello che propone Barberino Designer Outlet dove si potrà visitare la mostra del fotografo Michel Haddi dal titolo “Pop Style Icons: 30 anni di icone da Kete Moss a David Bowie”. La mostra, organizzata da Mc ArthurGlen BarberinoDesigner Outlet in collaborazione con ONO arte contemporanea, presenta 41 scatti del celebre fotografo di moda francese. Si tratta di un viaggio per immagini che racconta non solo l’evoluzione dello stile di tre epoche segnate da profondi cambiamenti storici e culturali (tra i quali la caduta del Muro di Berlino vissuta da Haddi in diretta insieme ai Red Hot Chili Peppers, l’arrivo degli anni ’90 rappresentati dal volto-icona di Kate Moss, il nuovo Millennio... ), ma testimonia anche il passaggio dall’analogico al nuovo mondo digitale e alle infinite possibilità che questo ha aperto nell’ambito della fotografia di moda e costume. La mostra, ad ingresso libero, visitabile dalle 11 alle 20, resterà aperta fino al 27 agosto.