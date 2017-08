Ferragosto 2017, tutti gli eventi a Firenze

Mostre e musei

I musei aperti a Ferragosto sono Palazzo Vecchio, il Forte Belvedere (museo a cielo aperto per la mostra Ytalia), Santa Maria Novella, il Museo Novecento e quello del Bigallo, che sarà visitabile su prenotazione. Aperta anche la Galleria dell'Accademia, il Giardino di Boboli che ospita la mostra monografica su Helidon Xhixha.

Chiusi, invece, il museo Stefano Bardini, la Cappella Brancacci, la Fondazione Salvatore Romano e il museo del ciclismo Gino Bartali. Qui tutti gli orari.

Al Barberino Designer Outlet sarà visibile la mostra dedicata alle "pop icon" del fotografo Michel Haddi.

Aperto anche il bellissimo parco di Pratolino, visitabile ogni anno solo da aprile a ottobre. Da vedere assolutamente la cappella del Buontalenti, la Sala rossa, la Grotta di Cupido e la fagianeria.

Torneo dei castelli di sabbia

Tutti sulla spiaggetta sull'Arno a Ferragosto con il torneo dei castelli di Sabbia. Preparate secchiello e paletta.

Tuttapposto a Ferragosto

"Tuttapposto a Ferragosto", al Giardino dell'Orticoltura un Ferragosto a ritmo di jazz, swing, bossa nova e fusion con l'Alien Roy Trio.

Caffè letterario le Murate

In programma "Gavettoni musicali party". Alle 20:00 aperitivo musicale a seguire il party con Fred Gramigna Dj.

Festa a San Salvi

Grande festa a San Salvi, in programma un pic-nic a seguire una cocomerata e poi il tradizionale concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana.

Cinema

All'Arena di Marte, la sera del 15 in programmazione La la land e Quello che so di lei.

Tango

Prima un aperitivo o una cena, poi il ritmo coinvolgente del tango per una serata "muy caliente" dai Fratelli Cuore in piazza della Stazione. Qui tutte le informazioni.

Lago di Bilancino

Per chi rimpiange di non poter passare Ferragosto al mare, il lago di Bilancino offre una valida alternativa. Cena e musica al Bahia Cafè.

RISTORANTI

Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

