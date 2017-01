Fedez e J-Ax a I Gigli per il firmacopie di "Comunisti col rolex"

L'appuntamento, attesissimo, dei due rapper italiani Fedez e J-Ax sarà giovedì 2 febbraio al centro commerciale I Gigli in Corte Tonda alle 16.30 per il firmacopie del loro lavoro “Comunisti col rolex”. E' il primo disco insieme che contiene 16 brani composti da Fedez e J-Ax. Nel loro disco hanno coinvolto anche altri artisti italiani come Alessandra Amoroso ad Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre. Per accedere al firmacopie bisognerà essere in possesso del Cd “Comunisti col rolex”.