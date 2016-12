Fantàsia: fiabe tate e folletti a Gambassi Terme

Fantàsia 2017 - IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE Fiabe, folletti, gnomi e tante novità animeranno la 2° edizione della festa Sabato 17 e domenica 18 giugno 2017 Giardino Comunale di Gambassi Terme Dopo il grande successo della prima edizione ritorna Fantàsia la festa dedicata a grandi e piccini Torna Fantàsia, la manifestazione che fin dalla prima edizione ha catturato l'immaginario di grandi e piccini e torna con un tema suggestivo: IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE. "I luoghi sono memoria, ma alcune volte la memoria diventa luogo - dice Patrizia Pepe direttore artistico di Fantàsia - proprio qui sta il gioco e la suggestione di questa seconda edizione. E' chiaro il riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ma come quel paese è meraviglioso nella nostra memoria, il Giardino reale, quello comunale di Gambassi Terme, è realtà che per due giorni diventa luogo di Fantàsia. La festa che ho in mente è un continuo rimando tra la realtà su cui poggiano le proposte artistiche e la fantasia, quella suscitata dai giochi, dagli spettacoli, dalle performance e dagli allestimenti che animeranno ogni angolo del giardino". Saranno molte le novità di questa seconda edizione, a iniziare dagli spettacoli, dagli allestimenti, dai giochi, ma soprattutto dalla continuità di suggestioni che attraverseranno ogni piccolo angolo dello splendido Giardino Comunale di Gambassi Terme. Se la prima edizione ha stupito, questa seconda si preannuncia scoppiettante. Si ascolterà, si toccherà, si volerà ma soprattutto si cambierà uno stato d'essere che diventerà magico e partecipativo. E' questa la parola d'ordine di questa seconda edizione, la partecipazione, quella molla che aveva già fatto capolino nella scorsa edizione con l'allestimento della Radura dei Viaggiatempo e che nella prossima si estenderà a molte delle proposte di Fantàsia. "E' una seconda edizione che rilancia, - dice Andrea Mezzetti, Assessore al turismo e al commercio del comune di Gambassi Terme - che si radica in modo importante nella nostra comunità e ne sono dimostrazione palese il coinvolgimento, oltre che della Pro Loco, di quasi tutte le associazioni di volontariato e non solo del comune. Allo splendido successo di pubblico della scorsa edizione, si aggiunge questo grande entusiasmo che ha coinvolto tutta la comunità. Un risultato straordinario che crediamo sia alla base per costruire una grande seconda edizione". Adesso non ci resta che aspettare il 17 e il 18 giugno per vivere tutti insieme la magia del Giardino delle Meraviglie di Fantàsia 2017 Aggiornamenti e info www.fantasiafantay.it o www.facebook.com/FantasiaFiabeFollettiFate

