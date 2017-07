Il Fano Full band in concerto all'Albereta

Firenze da sempre è culla dell'arte, della cultura e del buongusto, ma è anche una città tutta da scoprire, da riscoprire da vivere ed ascoltare. “Al Bar” si trova all'interno del suo polmone verde, sulle rive dell'Arno, nel Parco dell'Albereta, parte iniziale del più ampio parco dell'Anconella. Un luogo pensato nel rispetto e nella valorizzazione degli spazi esterni, luogo di aggregazione aperto a tutti, curato ed elegante, noto per la sua bruschetteria, con ampio giardino che accoglie eventi, arte e musica, perchè non ci dimentichiamo che la scena musicale Fiorentina è una delle più interessanti all'interno del panorama nazionale.



Domenica 30 luglio si esibirà sul palco il cantautore Fiorentino Stefano Benucci, in arte “Il Fano” rock sincero, verace, adrenalinico e testi che raccontano la parte più spigolosa della sua città, i suoi personaggi più “particolari”, l'asfalto, il sudore, i segreti. Una voce ruvida e inconfondibile che racconta il bello ed il brutto di una vita vissuta sulla pelle con l'immancabile, sana e seria ironia. Un suo concerto è sempre una sorpresa, oltre che proporre brani tratti dal suo primo album “Tequila e Metano” e dal nuovo “Cane io”, non manca mai di regalare al pubblico, qualche buon inedito.

Accompagnato, per l'occasione, dalla band composta da Marco Schuster Lastrucci al basso ( Fondatore e bassista della storica band fiorentina “Del Sangre”, vincitori del premio Ciampi 2003 e nella rosa dei 50 miglior album 2016 alle Targe Tenco)

Gennaro Scarpato percussioni e batteria ( Batterista di Edorado Bennato, Alberto Fortis, Anna Oxa, riconosciuto come uno dei più importanti percussionisti europei, fondatore del gruppi Triad Vibration e Hillside)

Leonardo Ricotti chitarra solista (Chitarrista del Canadese Steven Tadros).



Riscopriamo il gusto di trascorrere insieme una serata indimenticabile!

Info e prenotazione tavoli 333/3510010

Bruschetteria dalle ore 19 – Live music dalle ore 21



www.facebook.com/AlBarFirenze