"Face the music" con Mauro Ferrucci e Isa B.

Face the music, il nuovo Venerdì di Otel, presenta:



Venerdì 13 Ottobre 2017

Party “THE SEVEN SINS - Atto 1, Superbia”

Special Guest Dj producer Mauro Ferrucci, voice Isa B.



Dopo la splendida inaugurazione della scorsa settimana, siamo lieti di annunciarvi il primo di sette stupendi party, “THE SEVEN SINS - SUPERBIA”. Speciale animazione!



Ogni mese una festa a tema inerente uno dei sette vizi capitali, con la speciale collaborazione del noto dj e produttore Mauro Ferrucci e ospiti a rotazione.



Si narra che la superbia convertì gli angeli in demoni, e tu Venerdì quale dei due sarai?



Line-Up:

Special guest dj producer MAURO FERRUCCI e alla voce ISA B.

Dj resident Silvano Piari, Marco Bertani, Friend by chance.





MAURO FERRUCCI

Molti anni passati a girare tra le consolle di mezza Europa, e come produttore raggiunge le vette delle classifiche di tutto il mondo. Inizia a suonare nei primi anni 80, e si mette in risalto per essere l’unico promotore del movimento musicale “New Wave”, con questo si sposta in Spagna, a Palma di Mallorca dove rimane qualche anno spostandosi tra Barcellona e Ibiza; ed è lì, che a meta’ degli anni 80 si avvicina al mondo della House Music.



Torna in Italia nel 1987 dove lavorerà in tutti i migliori locali della penisola.



Recentemente ha remixato coi suoi soci Tommy Vee e Keller, il Mitico brano "Your Love" di Frankie Knuckles, raggiungendo la top 10 di vendita nelle House Charts; all'Ade, presente il loro nuovo progetto "El Tromba, in collaborazione con i THE CUBE GUYS, ed inoltre il singolo "THIS TIME".



Alcuni dei locali dove suona nei suoi vari tours: PETERPAN, VILLA DELLE ROSE, TITILLA, ROOM 26, PRAJA, BLUE MARLIN IBIZA.







ISA B.

Isabella Valentini, celebre conduttrice fiorentina, ha esordito nel 1992 nel canale satellitare di Match Music. Qui ha lavorato come conduttrice di programmi differenti, compreso il famoso Hot del 2006, insieme a Karim De Martino e Alan Caligiuri.



Ha poi collaborato con Italia 1, portando in seconda serata un rotocalco di attualità musicale dal nome Jammin’, con la conduzione di Elenoire Casalegno e Samuele Bersani. Nel 2009 ha anche partecipato come dj al programma Colorado Cafè di Italia 1. Per anni ha lavorato per alcune importanti emittenti radiofoniche come Radio Deejay, Radio 101 e Radio Capital.



Si esibisce nei club più importanti della penisola, essendo stata anche la resident voice del Pineta di Milano Marittima per diversi anni.



La sua splendida voce è pronta a infiammare la notte dell’OTEL, sei pronto a farti trascinare da tutta questa infinita energia?







IL NUOVO OTEL:

Tantissime le novità che riguardano la nuova stagione di Otel, sia dal punto di vista funzionale che estetico. Impianto audio e luci di ultima generazione, una dancefloor molto ampliata, palco tavoli privee ancora più chic, e una sala ristorante nuova di zecca, si fondono al nuovo look, totalmente stravolto rispetto alla passata stagione.



NUOVO RISTORANTE:

“Iguazú”, il nuovo restaurant & lounge interno ad Otel, che offre una doppia scelta, tra una elegante cena servita con menù alla carta, oppure una zona lounge più informale con punti d’appoggio, per sorseggiare un cocktail o degustare qualcosa, con musica chill-out e lounge di sottofondo.



Se volete dare un occhio ai menù li trovate a questa pagina, sia quello del ristorante che quello del lounge bar, abbiamo pure dei menù degustazione per gruppi sopra le 10 persone:

http://www.otelvariete.com/music-dinner/





PREZZI E ORARI:

- ristorante con menù alla carta a partire dalle ore 20.00; non è possibile arrivare dopo le ore 21.45; tavolo riservato fino alle ore 23.45. Su prenotazione.

- loungebar dalle ore 20.00 alle ore 23.00, ingresso libero, è possibile prenotare un punto d’appoggio.

- discoteca dalle ore 23.30 fino alle 04.00: (per l’ingresso senza tavolo non ci sono né liste né prenotazioni)

ingresso uomo con consumazione 15€

ingresso donna dalle ore 23.30 alle 00.30 omaggio, dopo le 00.30 15€ con consumazione.

- Tavoli per la discoteca con bottle service a partire dalla mezzanotte. Su prenotazione (contattateci per preventivi)



DRESS CODE: SMART CASUAL

SELEZIONE ALLA PORTA

CONSIGLIATO PER UN PUBBLICO DAI 21 ANNI IN SU



INFO-PRENOTAZIONI:

055664541

3293627079