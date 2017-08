Expo del Chianti Classico a Greve in Chianti

A Greve in Chianti dal 7 al 10 settembre arriva la 47esima edizione dell'Expo del Chianti Classico. Quattro giorni dedicati a spettacoli, musica e ovviamente le degustazioni del Chianti.

I luoghi di Expo 2017

Il programma giorno per giorno dell'Expo

Giovedì 7 settembre

17:00

L'inauguazione in piazza Matteotti

Taglio del Nastro e saluto ufficiale delle autorità

17:00 - 19:00

Musica con Amici di' Chianti, Piazza Matteotti

17:00 - 22:00

Degustazioni, Piazza Matteotti

Apertura Stand e Padiglione degustazioni per l'assaggio dei vini in esposizione con possibilità di acquisto presso gli stand dei produttori.

18:00 - 19:00

"Otto comuni, un grande territorio", Giardino Incontri

Incontro con i Sindaci dei Comuni del Chianti Fiorentino e Senese

21:30

Borgo in passerella, Via Roma

Sfilata di moda a cura dei commercianti di Via Roma

Venerdì 8 settembre

11:00 - 22:00

DEGUSTAZIONI Piazza Matteotti

Apertura Stand e Padiglione degustazioni per l'assaggio dei vini in esposizione con possibilità di acquisto presso gli stand dei produttori.

17:00

Chianti Classico: stroria e leggenda, Giardino Incontri

incontro con il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio GIANI

18:00 - 21:00

Musica con "Street Band Atttraroba", Piazza Matteotti

21:00

Processione Chiesa di Santa Croce

Solenne processione del "Diotto"

21:30 - 01:00

Spazio musica: chianti classico dj show, Parco della Piscina

con Bibi & Friends DJ Set

Sabato 9 settembre

10:00 - 20:00

Apertura della chiesa di Santo Stefano ed esposizione di manufatti d'arte sacra, Montefioralle

11:00 - 20:00

Degustazioni Piazza Matteotti

Apertura Stand e Padiglione degustazioni per l'assaggio dei vini in esposizione con possibilità di acquisto presso gli stand dei produttori.

11:00 - 19:00

Borgo artigiana, Via Giuliotti

Artigiani all'opera

16:00 - 17:00

Degustazione guidata Sala Consiliare - Palazzo Comunale

"Greve ed ENOdintorni: alla scoperta del Chianti Classico" a cura di Riccardo Margheri, Giornalista ed enocritico. Ingresso € 15.00 p.p. Info e prenotazioni a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it

16:00

Visite guidate,Piazza Trento

Visite Guidate a Pievi e Castelli di Greve in Chianti e Tour dei Laboratori artigiani

17:00

Ppremiazione cittadini emeriti, Giardino Incontri

Consegna degli attestati di "Cittadino Emerito"

17:00 - 20:00

Musica con "The large street band", Piazza Matteotti

17:00

Spettacolo di danza, Piazzetta delle Cantine

Magie di fine estate

17:30 - 18:00

Presentazione del libro: Le donne del vino in Toscana,Giardino Incontri

di Roberta Capanni e Nadia Fondelli

17:30 - 18:30

Degustazione guidata, Sala Consiliare - Palazzo Comunale

"Chianti Classico Gran Selezione: focus sul territorio" a cura di Riccardo Margheri, Giornalista ed enocritico. Ingresso € 15.00 p.p. Info e prenotazioni a.molletti@comune.greve-in-chianti.fi.it

21:30 - 01:00

Spazio musica: Chianti Classico dj show, Parco della Piscina

Cecco e Cipo in concerto - Dj Set

Domenica 10 settembre

09:00 - 12:00

Escursione a piedi, Piazza Trento

La Natura e la storia del Territorio di Greve in Chianti

10:00 - 20:00

Apertura della chiesa di Santo Stefano ed esposizione di manufatti d'arte sacra, Montefioralle

11:00 - 21:00

Degustazioni Piazza Matteotti

Apertura Stand e Padiglione degustazioni per l'assaggio dei vini in esposizione con possibilità di acquisto presso gli stand dei produttori.

16:00

Visite guidate, Piazza Trento

Visite Guidate a Pievi e Castelli di Greve in Chianti e Tour dei Laboratori artigiani

16:30

Sbandieratori di Fivizzano, Piazza Matteotti

Spettacolo ed esibizione del Gruppo Storico

18:00

Super Tombola, Piazza Matteotti

a cura della parrocchia di Santa Croce

21:15

"La settima onda" in concerto, Piazza Angelo Vassallo

Cover u ciale dei Nomadi - Tour 2017 “Toccami il cuore”