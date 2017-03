Evento Cure2children al Castello da Verrazzano

Domenica 21 maggio 2017 passeremo insieme una giornata facendo tappa in diverse località: Strada in Chianti, Greve in Chianti fino al Castello da Verrazzano ed in ogni paese sosteremo per ammirare il paesaggio.

La giornata oltre che il per il nostro piacere è organizzata per recuperare fondi per la Fondazione Cure2Children.

Pranzo al Castello di Verrazzano con aperitivo, degustazione vini e menù a base di carne.

Quota per adulti 50,00 Euro.

Quota per bambini fino a 12 anni 20 Euro.

Per info e prenotazioni: Marco Pratesi - 370726053.