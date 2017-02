Evento benefico al Teatro Puccini

EVENTO DI BENEFICENZA: Il 21/02/17 alle ore 21:00 TUTTI al TEATRO PUCCINI di Firenze per sostenere MADIRO' - Medici per lo sviluppo in favore dei bambini del Burkina Faso. Purtroppo in alcuni casi non si riesce ad intervenire al meglio sui disagi che affliggono le popolazioni di alcune parti del mondo. NOI CI PROVIAMO con lo spettacolo "Il teatro dei sogni - Genesi di un musical". Il tour 2017 della compagnia teatrale "Tutti e nessuno", un gruppo di giovani promettenti ballerini, artisti, musicisti e cantanti devolverà l'intero ricavato dello spettacolo alla Associazione Madirò - Medici per lo sviluppo che si occupa di portare parte delle nostre competenze mediche per cercare di formare personale locale e creare strutture che possano poi essere gestite in autonomia presso l'Ospedale Saint Camille di Nanoro in Burkina Faso. AIUTATECI AD AIUTARE. Con soli 12 euro martedì 21/02/17 potete fare tanto.