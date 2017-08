Weekend in musica all'Off Bar di Firenze

Un fine settimana lungo e fiorentino, tutto all'insegna della musica. Appuntamento dal 3 al 7 agosto all'Off Bar con tanti eventi per il primo weekend di Agosto 2017.

Giovedì 3 ore 22

Notti sul Vulcano presenta Ufo dj from The Zen Circus dj-set.

Massimiliano Schiavelli, in arte UFO, è il bassista degli Zen Circus, circa 15 anni fa nel centro sociale Macchia Nera incontra casualmente 2 piatti Technics e decide di cominciare a portarsi qualche disco da casa per ascoltarlo con l'impianto da concerti: alla fine la gente comincia a ballare e nasce Ufo dj, costola semiclandestina della sua attività "ufficiale". Continua a collezionare vinili, e grazie anche a concitati back to back con altri discofili (Miss Clawdy, Maina Dj, Aldo+Sorty, Ariele, etc..) le playlist crescono.

Venerdì 4 ore 21.30

OFF The Club presenta: La Ponto & Mimmi djset

I loro dischi si incontrano per caso dietro ai tecnici e iniziano assieme a suonare groove girando per consolle fiorentine legali e non. Letizia, dna calabro e spirito di New Orleans, gioca fra hammond funk, boogie e rarità nostrane; Myrtò, dna greco e formazione Soul, R'N'B'e Hip Hop, si diletta a creare incontri afromediterranei con incursioni Funk e Boogie.

Sabato 5 ore 22

Arriva la musica live con il soul, funk di Ba.Band, il gruppo fiorentino composto da Alessandro Cianferoni (Voce e Basso), Lorenzo Ruggeri (Chitarra e Voce), Matteo Benvenuti (Chitarra e Voce) e Daniele Cianferoni (Percussioni).

Domenica 6 ore 22

Dj set

Lunedì 7 ore 21.30

Torna un nuovo appuntamento con Off Cinema – il cinema indipendente sotto le stelle, in programma Steve McQueen - Una vita spericolata di Gabriel Clarke e John McKenna. Il documentario ripercorre la lavorazione del film Le 24 Ore di Le Mans, che vedeva protagonista l'iconico attore statunitense. McQueen, grandissimo appassionato di corse, sia su due che su quattro ruote, era disposto a tutto purché il film incentrato sulla gara più impegnativa del calendario del motorsport a livello mondiale vedesse la luce.

Il documentario offre uno spaccato unico del mondo dell'automobilismo su pista negli anni Settanta, grazie al dietro le quinte delle riprese effettuate per la pellicola di Lee H. Katzin durante la 24 Ore di Le Mans del 1970, e restituisce un ritratto singolare del carismatico attore e delle sue vicende pubbliche e private di quel periodo oltre a mostrare footage inedito e le interviste esclusive a Derek Bell, cinque volte vincitore a Le Mans, a David Piper, che perse una gamba durante le riprese e alla co-protagonista di McQueen nel film, Sigi Rauch.