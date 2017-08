Agosto all'insegna della musica all'’Hard Rock Cafe di Firenze

“Sing for your Supper!”

2 agosto dalle ore 22:00

A grande richiesta, mercoledì 2 agosto, alle ore 22.00, all’Hard Rock Cafe di Firenze torna “Sing for your Supper!”, l’appuntamento che unisce aspiranti cantanti da tutta Italia. Questo specialissimo karaoke ha anche una nota di gusto, perché chi ha il coraggio di salire sul palco è premiato con il Local Legendary, il burger "leggendario" dal sapore local preparato ogni giorno utilizzando le materie prime legate al territorio.

Cosimo "Zanna" Zannelli

9 agosto dalle ore 22:00

#Zannasolonstage è il set di chitarra acustica e voce di Cosimo "Zanna" Zannelli: il chitarrista che ha suonato, tra gli altri, per i Litfiba, Gianni Morandi, Piero Pelù, Robert Post. In tour con Bianca Atzei per tutto il mese di agosto, Cosimo Zannelli si esibirà sul palco di Hard Rock Cafe Firenze mercoledì 9 agosto dalle ore 22.00, in un concerto di chitarra e voce, più chitarra che voce - come sottolinea lui stesso, “Sono un chitarrista che canta” - in un repertorio che spazia dai classici del rock alla canzone d'autore, dai Beatles ai Rolling Stones, da David Bowie a Jeff Buckley, da Battisti a Rino Gaetano, dai Pink Floyd a Stevie Wonder, da Ed Sheeran a John Mayer passando per il personale arrangiamento di Eleonor Rigby e alcuni pezzi de “I Soci”, la band che ha creato con altri due ex Litfiba, Federico Savona e Rico Fidenza.

HannaH BodeN band

23 agosto dalle ore 22:00

Capitanata da Francesca “Sistahfunk” Moroni, la HannaH BodeN band sale mercoledì 23 agosto alle ore 22.00 sul palco di Hard Rock Cafe Firenze pronta a far ballare e divertire, offrendo uno spettacolo ad alto tasso energetico incentrato sui classici del Funk del Soul e del Rock, con un occhio di riguardo al Pop e all'Hip Hop più attuale, con un sound che spazia tra diversi generi musicali per ogni tipo di pubblico: dai brani moderni alle grandi hit del passato, da artisti attuali come Beyoncé, Lauryn Hill, Eminem e Black Eyed Peas a classici del Funk e Soul quali Tina Turner, James Brown ed Etta James, passando da Amy Winehouse, the Dandy Warhols, Outkast, Britney Spears, Blur, Beck e molto altro. Gli Hanna Boden: Francesca “sistahfunk” Moroni, vox; Emiliano “Emilius” Dagliana, guitar; Lele Fontana, keyboards; Leo Vvas, bass; Marco "lanciafiamme" Barsanti, drums.

Congo Square

30 agosto dalle ore 22:00

Mercoledì 30 agosto, alle ore 22.00, va in scena sul palco di Hard Rock Cafe Firenze il trio Congo Square, che propone brani in ambito rock blues. Formatosi nella primavera del 2016 dall’unione artistica di tre musicisti con percorsi musicali diversi, in sintonia nel voler creare un progetto caratterizzato da semplicità ed energia, il trio propone un repertorio di classici “evergreen” con qualche inserimento “d’autore” da Eric Clapton, Gary Moore, Jimi Hendrix a Lenny Kravitz e Prince ma anche Chuck Berry e BB King.