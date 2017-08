Fiesole, un agosto tra mostre d'arte, feste e sagre

Un'estate ricca di appuntamenti quella di Fiesole, che per tutto il mese di agosto fino a settembre propne numerosi appuntamenti per tutte le età. Ecco il programma completo dell'estate 2017 a Fiesole.

Le sculture di Sauro Cavallini

Fino al 15 ottobre

Mostra delle sculture di Sauro Cavallini

Museo Archeologico e Piazza Mino

Orari mostra: 9.00 -19.00 (Giu-Sett); 10.00 -18.00 (Ottobre)

www.saurocavallini.it art@saurocavallini.it Tel.335 7877373

ingresso libero

Le opere di Vincenzo Cutugno

Fino al 22 settembre

Mostra di opere in porcellana

Associazione Culturale CoBALTO, Via Portigiani 4 - Fiesole

Apertura 10.00-13.00 e 16.00-19.00

ASS.CULT.CoBalto, Tel 055 599241 UMI 349 2847813 cobaltoass.cult@gmail.com www.cobaltoart.it

ingresso libero

"Miscellanea" di Stefano Turrini

Dal 5 agosto al 3 settembre

La Montanina Arte Accatena - Mostre in sequenza di artisti contemporanei nel 2017

Casa del Popolo di Montebeni - Via di Montebeni, 5

Inaugurazione 5 agosto ore 18.00; Apertura mostra: 16.00 -19.00 (sabato, domenica e festivi)

C.R. La Montanina, circololamontaninamontebeni@gmail.com 055 5385314

Per visitare la mostra nei giorni feriali cell. +39 339 4342731

Sagra "Sapori e colori"

20 agosto

Mostra mercato di prodotti alimentari e artigianato

Piazza Mino, Fiesole

Intera giornata