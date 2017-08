Etruscologi per un giorno: alla scoperta delle origini di Certaldo

Una giornata dedicata alla riscoperta delle presenze etrusche a Certaldo e dintorni, e della collezione di reperti archeologici esposti nel Palazzo Pretorio. E' quanto si svolgerà a Certaldo nell'ambito del calendario regionale di eventi per la “Giornata degli Etruschi 2017”, iniziativa promossa dal Consiglio Regionale della Toscana – a partire dal 27 agosto 2017, giornata ufficiale, con eventi che si svolgeranno poi per oltre un mese – che ha concesso un contributo al progetto presentato da Comune di Certaldo e Pro Loco, per la realizzazione dell'evento certaldese.

Mercoledì 20 settembre 2017 si svolgerà l'iniziativa “Etruscologi per un giorno”, per fare conoscere il patrimonio culturale etrusco attraverso la scoperta del mestiere dell’archeologo. Il laboratorio didattico rivolto alle scuole – ai bambini che nel proprio percorso di studi affrontano la storia degli etruschi – farà conoscere il lavoro dell’archeologo Giuliano De Marinis e di come realizzò lo scavo sul poggio del Boccaccio. Sul Poggio del Boccaccio si effettueranno prove di ricognizione, ma anche di analisi del paesaggio circostante attraverso il binocolo. La giornata proseguirà nell'antiquarium allestito in Palazzo Pretorio, dove sono conservati oggi i reperti rinvenuti sul Poggio e nei dintorni di Certaldo. Di fronte alle urne cinerarie si parlerà sia dei riti funerari sia della quotidianità, soffermandosi in particolare sui banchetti. La giornata prevede sia l'itinerario con laboratorio per i bambini, che una visita guidata e una conferenza di un etruscologo per gli adulti.

La Giornata degli Etruschi è stata infatti istituita dal Consiglio regionale della Toscana per ricordare il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze Cosimo I, avvenuto il 27 agosto 1569 con una bolla papale da parte di Pio V. Quel titolo, nuovo ed insolito in quegli anni, poneva Cosimo I e i suoi successori ad un livello di prestigio che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare: estendeva ufficialmente il loro governo dalla città di Firenze al territorio che fu molti secoli prima degli etruschi. Tale avvenimento ha di fatto prefigurato l’attuale configurazione della Regione Toscana, e per questo la Giornata degli Etruschi rientra tra le iniziative che il Consiglio regionale promuove, per disposizione di legge, per celebrare ricorrenze e anniversari di particolare importanza per l’identità toscana. Dal 27 agosto 2017, giorno dell'anniversario, per oltre un mese in molti comuni della Toscana si svolgeranno eventi, mostre ed iniziative, con la compartecipazione finanziaria del Consiglio Regionale della Toscana, per valorizzare il patrimonio culturale etrusco e diffondere la conoscenza delle origini della Toscana.

La partecipazione all'iniziativa, contraddistinta dall'hashtag #GiornataEtruschi, è gratuita. Si consiglia però di informarsi e prenotare la propria partecipazione: tel. 0571 656721