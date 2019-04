Estate Fiorentina 2019: da maggio a ottobre musica, teatro, danza e divertimento

Anche quest'anno Firenze si prepara a vivere una lunga estate tra musica, teatro, danza, impegno sociale e divertimento. Sono 143 i progetti ammessi all'Estate Fiorentina, che si snoderanno in sei mesi, per un investimento di un milione e 75 mila euro. A dare questi numeri il sindaco Dario Nardella, con il curatore dell'Estate Tommaso Sacchi, durante la conferenza stampa nel Salone dei Cinquecento.

Grandi nomi renderanno ancora più unica questa edizione 2019: da Bolle a Piovani e poi The Cure, Francesco De Gregori, Franz Ferdinand, Woody Allen, Eddie Vedder, Ed Shreeran e molti altri.

“Siamo entusiasti - ha dichiarato Nardella - che anche quest’anno riusciamo a offrire a cittadini e turisti un programma di qualità all’altezza della nostra città". Anche il curatore, Sacchi, è soddisfatto di questo progetto "la nostra Estate è cresciuta in maniera sorprendente con un susseguirsi di stagioni sempre più ricche ed eterogenee, creando un unicum del suo genere a livello nazionale".

L'Estate Fiorentina vista nel dettaglio

Il programma degli eventi, da maggio a ottobre, va a toccare ogni ambito dell'arte, dalla letteratura alla musica, con una particolare attenzione nel coinvolgere le periferie e le zone "degradate" o poco integrate nella vita cittadina: per questo, una delle grandi novità - in termini di spazi urbani -, sono le "aree di fiume". Le macro-categorie dell'Estate Fiorentina sono: i luoghi, i progetti strategici, le periferie, la musica, il teatro, il cinema, le arti performative, la danza e la letteratura. Queste sezioni si popolano di manifestazioni molto diverse tra di loro che offriranno un'ampia scelta a cittadini e turisti.

Tra i grandi confermati Apriti Cinema nel piazzale degli Uffizi, l'Arena di Marte al Mandela Forum, il Firenze Rocks, l'Eredità delle donne, il Cinema Tascabile, Genius Loci, il Firenze Jazz Festival, Musart, Secret Florence, il Nextech Festival, l'Italian Brass Week e molti altri.

Il sito web dell'Estate Fiorentina, quando tutti gli incontri saranno definiti potrete trovare giorno per giorno gli appuntamenti. Ancora non tutti gli eventi hanno una data precisa, nelle prossime settimane le informazioni saranno aggiornate.

Luoghi

Parco delle Cascine

Palazzina dell’Indiano PIA

Ex scuderie Fabbri - con il nuovo PARC di Fabbrica Europa

Anfiteatro delle Cascine - il grande protagonista sarà il Tenax con la musica elettronica

Prato del Quercione - con il Lattex Festival dal 6 all'8 settembre e il festival Icche ci vah ci vole dal 31 agosto al 1 settembre

Visarno - con il Firenze Rocks

Sferisterio

Forte Belvedere - (una grande mostra sarà presto annunciata)

Maggio diffuso, spettacoli musicali che toccheranno le sedi di quartiere saranno toccate dalla musica

Cavea del teatro del Maggio - grande novità che ospiterà un vero e proprio festival nel festival

Manifattura Tabacchi

Spazi estivi confermati

Piazzale Michelangelo

Anconella

Orticultura

Limonaia villa Strozzi

Parterre

Fortezza da Basso

Vasca dei cigni

Giardino Niccolò Galli

Piazzetta tre re con le Serre Torrigiani

Piazza delle Murate

Museo del Novecento con mostre straordinarie, a settembre appuntamento con Wolfgang live e molto altro

Spazi estivi le novità assolute

Aree di fiume: ancora non assegnate, i gestori sono in fase di selezione tramite bando

Lungarno percorsi giraldi

Lungarno del tempio

Giardino Salvi Cristiani

Giardino delle rose

​Argingrosso

Periferie

Questi eventi toccheranno tutti i quartieri di Firenze

Cinema Tascabile

Grillo swing

Cirk Fantastik (solo alle Cascine)

Estate a San Salvi

Florence Folks Festival

Festival dei Corti

Città dei lettori

Festival internazionale di poesia

La musica dal cuore della città alla periferia (nuovo)

Progetti strategici

Firenze dall'alto

Tra i progetti strategici un nuovo appuntamento che conquisterà sicuramente fiorentini e non "Firenze dall'alto": una serie d'incontri musicali - e cinematografici in particolare sul tetto della Manifattura Tabacchi - tra giugno e agosto sopra alcune delle più belle terrazze di Firenze, quella del museo degli Innocenti, dell'Impact Hub, il camminamento di ronda di Palazzo Vecchio, il Caffè del Verone del Museo degli Innocenti e altre.

Secret Florence

La scoperta dei luoghi inediti della città, dal 9 al 16 giugno in concomitanza con Pitti Uomo

Florence dance festival

Dal 30 giugno al 7 agosto nel chiostro Santa Maria Novella, tra gli ospiti l’etoile Sergei Polunin

Musart Festival

Dal 13 luglio 24 luglio in piazza della Santissima Annunziata

Frinze jazz festival

Dal 5 all'8 settembre in Oltrarno. Da segnalare il concerto di Enrico Rava a San Miniato al Monte

Genius loci

Dal 20 al 22 settembre nel complesso di Santa Croce

Musica sui sagrato

Tra giugno e agosto a cura di Toscana Classica, saranno sui sagrati più importanti di Firenze dal sagrato di Santo Stefano al Ponte a quello di Santa Croce.

Apriti cinema

Dal 26 giugno all'8 agosto Quelli dell'Alfieri, ogni sera, accoglieranno gratuitamente - grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi - chiunque voglia passare una serata in compagnia dei film che hanno partecipato ai festival fiorentini durante l'anno. La selezione come accennato sarà a cura di Quelli dell'Alfieri.

Eredità delle donne

Dal 4 al 6 ottobre torna l'Eredità delle Donne a cura di Serena Dandini, dal 3 aprile è possibile partecipare al bando, che sarà chiuso il 16 giugno, per proporre la propria iniziativa culturale. Lo scopo anche quest'anno è quello di trasformare Firenze nella città delle donne.

Musica

Nextech Festival

Festival au desert nel parco delle Cascine dal 10 al 12 luglio

Florence folks festival alla Manifattura

Italian Brass Week

Floremus: festival internazionale del rinascimento musicale fiorentino

Venti di passione: in tutti i quartieri

Teatro

In exitu

Teatro fiume Arno metà giugno metà settembre

Una stagione all'inferno il 13 e 14 giungo, gratuito, al Giardino dell'Orticultura

Cinema

Arena di Marte al Mandela

Nuovo cinema Puccini Garden alla Manifattura

Cannes Odeon

La scatola magica film: immagini di film in bianco e nero con orchestra dal vivo

Film corti festival

Apriti cinema

Arti performative

Fosca al Tepidarium

Nel chiostro delle geometrie chiesa di Santa Verdiana

Festival isolotto cantieri culturali a cura di Sieni

Copula Mundi

Sonic somatic: dal 5 al 7 ottobre al parco cascine, progetto dedicato alle performance sonore

Danza

Letteratura

Città dei lettori a villa Baldini

Festival internazionale di poesia

Processo all'occidente nelle biblioteche

Reading in the sound