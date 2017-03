I gatti più belli del mondo all'Obihall per l'esposizione "Un gatto per amico"

I gatti più belli, rari e particolari del mondo arrivano a Firenze, alll’Obihall. L'esposizione internazionale fiorentina è in programma per sabato 25 e domenica 26 marzo.



Sarà l’occasione per grandi e piccoli di ammirare alcuni dei gatti più belli del mondo e per trascorrere un fine settimana all’insegna della bellezza felina. Nei due giorni di esposizione le centinaia di gatti in mostra, appartenenti a decine di razze diverse, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale.



GRANDE VARIETÀ DI GATTI

L’Esposizione Internazionale Felina di Firenze è organizzata sotto l’egida dell’Enfi (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana). In contemporaneamente si svolge l’expo Tica – The International Cat Association (sigla degli Stati Uniti). In questo modo il pubblico avrà modo di ammirare i gatti di entrambe le associazioni. Alcune razze e vari esemplari tra quelli in arrivo da oltre oceano sono particolarmente rari e mai ammirati prima in Italia.



ESPOSITORI IN ARRIVO DA TUTTO IL MONDO: DALL’AMERICA ALLA RUSSIA

“Un gatto per amico” è davvero un’Esposizione Internazionale: parteciperanno allevatori dagli Stati Uniti, da Israele, dalla Svezia, dal Belgio, dalla Russia, dall’Olanda, dalla Spagna e non solo. Molto ben rappresentati, naturalmente, anche gli allevatori italiani, considerati ai massimi livelli di eccellenza a livello mondiale.



"GATTI LUPO" E ALTRE CURIOSE RARITÀ

Cresce l’attesa per alcune razze particolarmente curiose e rare presenti alla expo. I Lykoi, per esempio, noti anche come "gatti mannari" per il loro curioso aspetto: sono in realtà per carattere ben lontani dall’essere "mannari". O i Bengal Charcoal, gatti di razza Bengal con una tipologia di mantello non ancora ufficialmente riconosciuta come colore. I Charcoal presentano la tipica “maschera” intorno agli occhi con accenni di bianco ("maschera di zorro") e una linea scura sul dorso della schiena. Nella varietà “brown” il manto risulterà quasi tendente al nero: proprio come quello di una piccola pantera.



INGRESSO A PREZZO RIDOTTO CON IL COUPON

Sulla pagina Facebook di "Un gatto per amico" è possibile scaricare il coupon per entrare a prezzo ridotto: € 6.00 anziché € 7.50. Il coupon è valido esclusivamente nella giornata di sabato 25 marzo 2017.



I gatti più aderenti allo standard di razza secondo l’opinione della giuria internazionale si sfideranno sul palco per il Best in Show nel pomeriggio di sabato e di domenica. Silvia Pampallona, fotografa professionista specializzata in soggetti felini, effettuerà il fotoshooting dei gatti durante entrambi i giorni di expo.



PROGRAMMA

SABATO 25 MARZO 2017

ore 08.00/09.00 Ingresso gatti e visita veterinaria

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 16.30 Best in Show e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

DOMENICA 26 MARZO 2017

ore 08.00/09.00 Ingresso gatti e visita veterinaria

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO ed inizio giudizi

ore 16.00 Best in Show e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA EXPO