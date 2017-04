Esibizione a Momenti in Danza

Il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, l'associazione Momenti in Danza presenta: 19.30 ESIBIZIONE GRUPPO MUD a seguire APERITIVO Ingresso libero Esibizione-performance del Gruppo M.U.D., Motore d'Urgenze Dinamiche, un collettivo di artisti indipendenti del panorama della ricerca contemporanea fiorentina. PRESSO MOMENTI IN DANZA Via della Fonderia 9R (interno cortile) - FI info@momentiindanza.com - 349 3338172 web: http://momentiindanza.com/

Gallery