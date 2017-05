Esibizione di Momenti in Danza

In occasione della Corsa per l'Affido parteciperemo alla giornata con 3 esibizioni per intrattenere tutti coloro che non corrono. Le nostre allieve dei gruppi di Danza Moderna, Gioco-Danza e di Propedeutica si esibiranno con 3 brevi performance. Domenica 7 maggio ore 10.30/11.30 presso Parco delle Cascine Piazzale J. F. Kennedy - Firenze Per informazioni: info@momentiindanza.com - +39 3493338172