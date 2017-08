Escursione serale gratuita nell'oasi di Arnovecchio con liberazione di rapaci notturni

Un’altra suggestiva escursione by night fra bosco e lago, all’interno dell’area naturale protetta "Arnovecchio". Sono aperte le iscrizioni per l’evento di sabato 26 agosto, dalle 19 alle 21, con la visita serale e la liberazione di rapaci notturni curati dal Cetras di Empoli.

Una bella passeggiata rinfrescante ma anche l'occasione per avvistare al tramonto mammiferi come la minilepre e varie specie di pipistrelli che sfruttano gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale per cacciare insetti.

L'escursione è gratuita - gradita la sottoscrizione della tessera a sostegno degli ospiti del CETRAS - ma è obbligatoria la prenotazione dato che è previsto un numero massimo di 40 partecipanti, da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, numero telefonico 0573/ 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it, pagina Facebook “Oasi Arnovecchio - Anpil”.



La liberazione dei rapaci notturni

Ormai a buio inoltrato saranno loro, i rapaci notturni, a dominare la scena con l'aiuto della Guida del Centro: sarà possibile imparare a riconoscere i canti della civetta e dell'assiolo, un migratore che frequenta l'area da aprile a settembre.

Nell'ambito della serata è prevista anche la liberazione di alcuni rapaci notturni curati e riabilitati dai volontari del CETRAS – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli.

Un'occasione unica per osservare dal vivo questi affascinanti animali ed assistere al momento emozionante del loro ritorno in natura.

L’evento è organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, e dal CETRAS, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa.

L'oasi di Arnovecchio

L’area naturale protetta di Arnovecchio è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e completamente accessibile anche da parte di persone con difficoltà motorie o non.



Appuntamenti di settembre

Sono già in programma altri eventi nell’area naturale di Arnovecchio: un ‘Open Day’ con liberazione di rapaci diurni e visite guidate (domenica 10) e un workshop di disegno naturalistico (sabato 16 e sabato 23).