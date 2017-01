Ecco i musei aperti per l'Epifania

6 gennaio

Per l'Epifania non c'è che l'imbarazzo della scelta: la maggior parte dei musei e monumenti di Firenze sarà regolarmente aperta.

Da non perdere la magnifica Cavalcata dei Magi che avrà luogo per le vie del centro nel pomeriggio.

Il 24 e il 31 dicembre la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e la Galleria Palatina chiuderanno anticipatamente alle ore 18, mentre il Museo Galileo sarà aperto eccezionalmente fino alle 18 i giorni martedì 27 dicembre e 3 gennaio.

Il 6 gennaio Palazzo Vecchio sarà aperto tutto il giorno dalle 9 alle 23.

Per quanto riguarda il complesso del Grande Museo del Duomo (Battistero, Campanile, Cripta, Cupola e Nuovo Museo dell'Opera del Duomo) vi ricordiamo che dallo scorso mese di novembre per visitare la Cupola è obbligatoria la prenotazione che potete fare direttamente on line.

Il Nuovo Museo dell'Opera del Duomo sarà aperto dalle 9 alle 19 trovate gli orari degli altri monumenti sul sito.