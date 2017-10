Un chilometro di mercato per i 15 anni di Empolissima

50 edizioni di cui 20 estive, 5mila imprese coinvolte, 2mila attività interessate, oltre trenta associazioni onlus, di beneficenza, di volontariato coinvolte e più di 50 eventi collaterali creati e realizzati di supporto alla manifestazione per un chilometro e mezzo di mercato.

Questi sono i numeri di "Empolissima" che domenica 8 ottobre, dalle 8 alle 21, vestita d’autunno per la nuova stagione alle porte, festeggerà i suoi ‘primi’ quindici anni e invaderà il centro cittadino di Empoli con 135 banchi e i negozi aperti.

Il raduno della auto storiche

Il mercato

I banchi saranno dedicati al cibo pronto, con possibilità di pranzare all’aperto, pronto moda, casalinghi, prodotti per la casa, accessori, calzature, igiene per la persona. La fiera promozionale coinvolgerà gran parte del centro cittadino: sarà aperta fin dalla mattina da via Pievano Rolando, quindi proseguirà nel primo tratto di via Salvagnoli, poi via Tinto da Battifolle e parte di via Socco Ferrante, tutta Piazza della Vittoria, tutta Via Roma fino a Piazza Don Minzoni, con parte di via Verdi e via Ricasoli. In tutto stiamo parlando di 1,5 km di mercato no stop. A questo si aggiungono i 200 negozi del ‘Giro d’Empoli’ aperti per l’intera giornata.

"Empolissima" è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) e gode del patrocinio del Comune di Empoli.