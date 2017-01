Empoli Jazz Winter & Spring 2017. Tutti gli artisti e il programma

Programma

L’opening è in programma domenica 12 febbraio, alle 21.15, all’Auditorium di Palazzo Pretorio con Alessandro Lanzoni 4tet e la partecipazione di Joe Sanders. Verranno eseguite una serie di composizioni originali firmate dagli stessi musicisti del gruppo e alcuni standards della tradizione jazzistica. Talento impostosi sulla scena italiana fin da giovanissimo, Alessandro Lanzoni è ora entrato nella sua piena maturità espressiva.



Si prosegue mercoledì 15 Marzo, sempre alle 21.15, al Teatro La Perla con John Scofield 4tet. Il mitico chitarrista John Scofield oltre il suo notevole repertorio e gli standard jazz rivisitati, presenterà alcuni brani di Country for Old Men, il suo ultimo lavoro discografico che va a pescare la propria ispirazione, a livello compositivo, nella musica country.



Si torna all’Auditorium di Palazzo Pretorio lunedì 20 marzo, alle 21.15, Roberto Pianca 5et con “Sub Rosa”. Roberto Pianca presenterà il suo primo lavoro discografico da leader con un ospite internazionale di eccezione: Glenn Zaleski, promettente pianista e compositore newyorkese.



Per martedì 4 aprile, alle 21,15, sempre all’Auditorium, è prevista l’esibizione di Debora J. Carter Italian 4et. Quartetto dalla straordinaria energia e eleganza guidato dalla vocalist americana per l’occasione in tour in Italia con un trio di affiatati musicisti italiani. Con la sua inconfondibile voce vellutata, profonda e intrisa di jazz, Deborah interpreta i grandi classici del jazz dai più famosi a gemme meno conosciute molte delle quali eseguite con arrangiamenti originali di Deborah stessa.



Per domenica 30 aprile Empoli Jazz Winter & Spring si sposterà nella splendida Villa Medicea di Cerreto Guidi per il sesto International Jazz Day Unesco. Alle 21.15 è previsto il concerto Groove&Move con Pasquale Mirra e Gabriele Mitelli.



Come detto il gran finale è al Teatro Excelsior di Empoli, mercoledì 24 Maggio, con Noa & Gil Dor. Dal debutto nel 1991 ad oggi, oltre 25 anni di carriera internazionale di una delle voci più raffinate della scena musicale mondiale e del suo insegnante, arrangiatore e chitarrista. Un sodalizio artistico che ha pochi eguali. Noa e Gil Dor si sono voluti concedere alcuni concerti per ricordare i loro esordi. Noa con la sua splendida voce e le sue percussioni e Gil Dor semplicemente alla chitarra.



