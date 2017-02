Incontro con l’Elettrice Palatina a palazzo Pitti

Sabato 18 febbraio nella sala di Bona della Galleria Palatina, a Palazzo Pitti, si terrà una speciale rievocazione storica dell'Elettrice Palatina.

In occasione dell'anniversario della morte di Anna Maria Luisa (1677-1743), ultima del ramo granducale dei Medici, il comune di Firenze e le Gallerie degli Uffizi propongono un suggestivo evento in collaborazione con l'Associazione MUS.E.

Si deve a lei la permanenza in Firenze di un patrimonio culturale senza eguali. Il pubblico avrà l'occasione di incontrare Anna Maria Luisa de' Medici a Palazzo Pitti (nella Sala di Bona della Galleria Palatina), uno dei luoghi per lei più significativi. Qui l'Elettrice soggiorna prima nella sua giovinezza e poi dal 1717, dopo una parentesi di 26 anni trascorsi a Düsseldorf al fianco dell'Elettore Palatino Johan Wilhelm, portando nei suoi appartamenti - così come in città -, il raffinato gusto dell'arte coltivato già in Germania.

L'incontro con il personaggio, seguito da un dibattito con il pubblico, sarà l'occasione per meglio comprendere i tratti della figura e per immergersi nel contesto della Firenze del XVIII secolo, avviando un inedito e coinvolgente dialogo con la storia.

Gli incontri si svolgeranno in Sala Di Bona in tre repliche alle 15.00, 16.00 e 17.00 - sono gratuiti e sono riservati solo a coloro che si prenoteranno ai contatti 055-2768224 e 055-2768558, a partire dal giorno 8 febbraio, fino a esaurimento posti; la partecipazione all'incontro è gratuita ma non comprende l'ingresso alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, che resta a pagamento.