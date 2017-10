XXI edizione dei concerti al Cenacolo

L’edizione 2017 «I Concerti al Cenacolo», che l’Associazione L’Homme Armé porta avanti dal 1994 ed è la più longeva rassegna annuale di musica antica in Toscana, si svolgerà dal 25 ottobre al 14 dicembre non solo nella sobria e suggestiva sala del Cenacolo di Andrea del Sarto nel Museo di San Salvi (mercoledì 25 e martedì 31 ottobre), prezioso luogo espositivo all’interno del circuito museale fiorentino col magnifico affresco dell’Ultima cena databile al 1511-1527 circa, sede storica della manifestazione, ma anche in altri luoghi della città metropolitana, e si protrarrà lungo l’autunno con altre quattro date: martedì 7 novembre a Sesto Fiorentino (ore 21, Biblioteca Ragionieri), domenica 26 novembre alla Chiesa di Santa Maria di Primerana che sovrasta Piazza Mino a Fiesole (ore 18), domenica 3 dicembre alla Chiesa di San Romolo di Bivigliano (ore 18) e giovedì 14 dicembre alla Badia a Settimo (ore 21). Si tratta di luoghi che, seppur meno noti, testimoniano la lunga e complessa storia del territorio.

All’interno vi sono spesso opere d’arte notevoli che, grazie anche a questi appuntamenti potranno essere riconosciuti e meglio apprezzati. Senza dimenticare che intorno a questi luoghi ci sono comunità vive alle quali questi concerti (a ingresso libero gli ultimi tre, e a prezzo contenutissimo i primi tre) sono rivolti, affinché si possa meglio conoscere quell’intreccio di espressioni artistiche che sono alla base della nostra storia. Come sempre, i programmi hanno tagli particolari che, quest’anno oscilleranno tra il mondo immaginario degli Eroi delle cantate di Bononcini alla sacra rappresentazione medievale su sant’Agnese, dall’omaggio alla musica sacra di Heinrich Isaac (il più grande compositore della Firenze di Lorenzo il Magnifico) alle sensuali sonorità della musica di Monteverdi e Carissimi. Nel concerto inaugurale (25 ottobre), intitolato «Passioni e sacri affetti. Musiche spirituali di Claudio Monteverdi e Giacomo Carissimi», si ascolta l’Ensemble L’Homme Armé nell’oratorio «Jephte» di Giacomo Carissimi, considerato, sia dalla prima ricezione, un capolavoro del genere per incisività narrativa e concisione. Intorno all’episodio biblico di Jephte e della sua unica figlia, Carissimi costruisce una breve storia dal fine morale, come sempre negli oratori, che culmina nel famosissimo lamento e nel coro finale. In tema di affetti sacri il programma propone anche alcune pagine di Claudio Monteverdi particolarmente intrise di passione: sacra, ma pur sempre passione. Biglietteria: per i primi tre concerti un’ora prima dello spettacolo; biglietto intero euro 10, ridotto euro 5; informazioni e prenotazioni: tel. 055/695000 / 3396757446 - informazioni@hommearme.it.

I concerti del 26 novembre, del 3 dicembre e del 14 dicembre sono a ingresso libero. Mercoledì 25 ottobre alle 21 «PASSIONI E SACRI AFFETTI». Musiche spirituali di Claudio Monteverdi e l’oratorio Jephte di Giacomo Carissimi con l’Ensemble L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo. Ingresso 10 euro, ridotto 5. Al Cenacolo di Andrea del Sarto, in via di San salvi 16, Firenze. Martedì 31 ottobre alle 21 «Eroi da camera». Cantate a voce sola di basso di Giovanni Maria Bononcini, in prima esecuzione moderna, e di altri autori a lui contemporanei, in un intreccio particolare di musica vocale e strumentale. Ingresso 10 euro, ridotto 5. Al Cenacolo di Andrea del Sarto, in via di San salvi 16, Firenze. Martedì 7 Novembre alle 21 «Eroi da camera». Cantate a voce sola di basso di Giovanni Maria Bononcini (replica del concerto del 31 ottobre). Ingresso 10 euro, ridotto 5. Alla Biblioteca Ragionieri in piazza della Biblioteca 4, Sesto Fiorentino. Domenica 26 novembre alle 18 l’Ensemble vocale e strumentale La Lauzeta presenta «Sant’Agnese. Un mistero medievale». Musiche dei secoli XIV e XV. Alla Chiesa di Santa Maria di Primerana in via Santa Maria a Fiesole. Ingresso libero. Domenica 3 dicembre alle 18 l’Ensemble L’Homme Armé presenta il concerto «Benedictus qui venit». L’arte del canto sacro tra Quattro e Cinquecento. Musiche di Dufay, Ockeghem, Josquin Despres, Isaac, Mouton, Obrecht. Nella Chiesa di San Romolo in via della Chiesa 123, a Bivigliano, frazione di Vaglia (Firenze). Ingresso libero. Giovedì 14 dicembre alle 21 l’Ensemble L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo presenta il concerto «Nunc mura omnia. La musica sacra di Heinrich Isaac nella Firenze di Lorenzo il Magnifico». Presso la Badia a Settimo in Via San Lorenzo a Settimo n° 15, Scandicci (Firenze). Ingresso libero.