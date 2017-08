Agosto alla spiaggetta sull'Arno

Un laboratorio creativo in riva d’Arno per divertirsi con i bambini e ricreare un clima di vacanza in città: da Easy Living, lo spazio estivo distribuito tra la terrazza di piazza Poggi e la Spiaggia urbana di Lungarno Serristori, apre il “Cantierino creativo”, area dedicata ai più piccoli per giocare sulla sabbia come al mare, un progetto di Memo Studio realizzato con il contributo di Comune di Firenze, Regione Toscana e Il Gufo Spa. Per tutto il mese di agosto grandi e piccoli potranno trovare qui un angolo di vita da spiaggia dal sapore vintage, con giochi in legno colorato per realizzare costruzioni di fantasia, nel pieno spirito eco-friendly di Easy Living. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20 (ingresso libero).

Sulla Spiaggia torna il Torneo dei Castelli di Sabbia, diventato un appuntamento tradizionale per chi passa il Ferragosto a Firenze. Martedì 15 agosto a partire dalle ore 16.30 si terrà la settima edizione della sfida a squadre dal sapore marittimo. La gara consiste nel costruire un castello a tema libero con la "sabbia della riva dell'Arno": le squadre saranno composte da un minimo di 3 a un massimo di 10 persone e dovranno presentare le proprie “opere” entro le ore 18.30 del giorno stesso.

Il ristorante Easy Living sarà aperto regolarmente, con un menu dal sapore di mare: linguine alle vongole, frittura di pesce, maxi insalate rinfrescanti, oltre alla pizza e ai maxi burger.



