E' di Firenze uno dei 13 finalisti della VI edizione del Premio Comel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Lorenzo Galligani è uno dei tredici finalisti selezionati per la VI edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea (www.premiocomel.it), un concorso internazionale che richiama l’attenzione sulle possibilità espressive, estetiche, comunicative e costruttive dell’alluminio. A ogni edizione una giuria di esperti seleziona le 13 opere che meglio di altre hanno saputo esprimere un tema particolare: quest’anno gli artisti si sono cimentati sul tema della Sinuosità dell’alluminio, proponendo opere di pittura, scultura, fotografia, video arte e altre. Acqua, l’opera di Lorenzo Galligani (www.lorenzogalligani.com), è stata selezionata tra centinaia di altre iscritte all’edizione 2017 per partecipare alla mostra Sinuosità dell’Alluminio che si terrà presso lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina dal 7 al 28 ottobre. Lorenzo Galligani (1975) è uno scultore fiorentino, formatosi tra l’Italia e il Giappone. Ha affinato la propria tecnica lavorando come scultore della pietra e del legno, con preferenza per il marmo. Esperto restauratore si è occupato di opere prestigiose e ha portato il suo contributo di artista e studioso in diversi workshop universitari, in qualità di Visiting Professor (in Italia, Messico e Giappone). È direttore dell’Accademia Galligani di Firenze. Modella sculture attraverso metodi tradizionali e a mano; una scelta che trasmette ai suoi studenti e che consente loro di sviluppare una migliore conoscenza e comprensione del necessario controllo delle tecniche per crescere nella loro progettualità.