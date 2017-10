Folla per il Duomo costruito con 20mila mattoncini LEGO / FOTO

Ieri centinaia di persone sono accorse al Museo dell’Opera del Duomo per assistere alla costruzione del modellino della cattedrale di Firenze con 20 mila mattoncini LEGO di 400 forme differenti e 10 colori (150 cm x 60 per 65 di altezza). Fino al 9 novembre il modellino del Duomo e del Battistero di Firenze sarà esposto al Museo, in uno spazio aperto gratuitamente al pubblico.

Progettato da un ragazzo pugliese di soli 17 anni, Giacinto Consiglio, il modellino è stato costruito alla presenza del pubblico dallo stesso diciassettenne e dai membri AFOL (Adult FAN of LEGO®) del gruppo ToscanaBricks e dell'Associazione ItLUG - Italian LEGO Users Group, la community storica degli appassionati dei mattoncini LEGO in Italia.