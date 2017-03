"Doppiattore" al Teatro Lumière

Tutti noi sappiamo (o crediamo di sapere) che cosa significhi il doppiaggio di un film. Ma siamo certi di conoscere davvero cosa significhi doppiare in italiano un attore che recita in una lingua diversa dalla nostra? Ce lo svelerà lo spettacolo DoppiAttore, in scena al Lumière il prossimo sabato 25 marzo ore 20:45 e la domenica 26 ore 16:45. Una magica performance a tutto tondo che si propone di spalancare davanti al pubblico la valigia del doppiatore, accompagnandolo lungo un percorso che è una divertente lectio magistralis. Ideatore, regista ed interprete ne è Angelo Maggi, una delle voci più note e accreditate del settore (ha prestato la voce, tra gli altri, a Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr, Il Commissario Winchester dei Simpson, Mark Harmon di NCIS e James Spader di Black List). Lo spettacolo rappresenta una eccellente e rara occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere chi si nasconde dietro una "Voce" che lo accompagna quotidianamente nelle sale cinematografiche o davanti al piccolo schermo: in compagnia di alcuni dei più noti attori e personaggi che Angelo Maggi ha avuto l'opportunità di doppiare nel corso di molti anni della sua carriera, si potrà così assistere ad una vera propria seduta di doppiaggio dal vivo, entrando magicamente in sala insieme ad un autentico DoppiAttore. Prezzo: 15 euro, 13 ridotto (riduzioni Coop, NoiAssociazione, under 18, over 65); Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda Contatti evento: