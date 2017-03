Donne nascoste, ritratti di vite in bianco e nero

Una commedia liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Barbara Martini, con Eleonora Cappelletti, Chiara Ciofini, Anna Collazzo, Rossella Magnolfi, Marta Martini, Rosetta Ranaudo, Chiara Rossi, Carolina Gamini. Regia di Fulvio Ferrati. Un viaggio nell'universo magico e intimo dell'animo femminile in cui 8 protagoniste danno voce alle loro più profonde realtà interiori e dipingono un puzzle in cui raccontarsi diviene una confessione a sé stesse e all'altro.

La casalinga, la sognatrice, la ragazza di bottega, la cartomante, la moglie che subisce violenza domestica, la psichiatrica e l'artista sono in fondo un'unica meravigliosa presenza, un unico sguardo sul mondo variegato e sommesso in cui il teatro funge da macchina fotografica per incastonare questi ritratti muliebri dalle diverse tonalità emotive, dipinti con l'esperienza dell'esistere. Come donne.

Riduzioni prezzo

Ridotti di legge e tessere convenzionate - over 65, under 18, studenti universitari, Soci ACLI, Soci COOP (mercoledì, giovedì e domenica) e convenzionati. (un biglietto ridotto per ogni tessera). Ragazzi al di sotto dei 12 anni e scuole di teatro convenzionate: € 10. Il botteghino apre un'ora prima dello spettacolo.