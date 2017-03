Violenze, imparare a difendersi con lo sport. Giornata dedicata all'autodifesa

Insegnare alle donne le tecniche di difesa personale con gli sport da combattimento. È l’obiettivo del progetto ‘Donne in Guardia’ che domenica 19 marzo aprirà le porte del Palafilarete a donne di tutte le età. L’evento è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e della presidente della commissione Sport del Q4 Barbara Felleca.

La manifestazione è organizzata dalla commissione Sport Q4 ed è aperta gratuitamente alle donne di tutte le età che saranno coinvolte nell’apprendimento di tecniche di difesa personale per evitare aggressioni e violenze. Coordinatore della giornata sarà Paolo Morelli, maestro di arti marziali e presidente del Kickboxing Club di Firenze, che insegnerà le tecniche di difesa legate ai più conosciuti e diffusi sport da combattimento. Con lui, l’allieva più famosa, Gloria Peritore, pluricampionessa mondiale di kickboxing, vincitrice di due edizioni di Oktagon e unica atleta donna italiana ad aver vinto un’edizione del Bellator negli Stati Uniti. In programma anche l’intervento di Massimiliano Rossi, psicoterapeuta, esperto nella gestione dei conflitti tra uomini e donne, che spiegherà alle partecipanti come gestire lo stress in caso di aggressione.

Oltre alle tecniche di combattimento, saranno spiegati alcuni metodi di interpretazione del linguaggio del corpo, per comprendere in anticipo eventuali intenzioni aggressive.