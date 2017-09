Dominion: 'Prequel to the exorcist' al Museo Novecento domenica 10 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Prosegue al Museo Novecento la rassegna dedicata agli Inediti d’Autore organizzata dall’associazione Rive Gauche ArteCinema diretta da Marino Demata, domenica 10 settembre nello spazio dell’Altana alle ore 21.00 sarà proiettato il film “ Dominion: prequel to the exorcist” min. 116 ( USA 2005) di Paul Schrader. Il film si apre con il ritrovamento, da parte degli occupanti tedeschi in un paesino dell’Olanda, di un loro soldato ucciso. Il responsabile della guarnigione vuole il colpevole o farà fucilare dieci persone a caso e, come spesso in queste circostanze, si rivolge al sacerdote del luogo, Padre Merrin, per essere indirizzato. Malgrado le resistenze del sacerdote, tre persone, tra cui una bambina, vengono uccisi. Seguono ad uno ad uno tutti gli altri fino a raggiungere il numero di dieci. La scena si sposta quindi nel 1947 nell’Africa Orientale inglese. Il prete nel frattempo, colpito dalle atrocità dell’occupazione nazista e ormai in dubbio sulla fede, si è tolto gli abiti sacerdotali e ha coltivato la sua passione per l’archeologia. Vuole procedere con gli scavi in una zona non distante dal quartier generale inglese, ma le autorità gli impongono la compagnia di un giovane sacerdote che vorrebbe evangelizzare il luogo. Da qui in poi molti stani e misteriosi eventi caratterizzeranno la storia.