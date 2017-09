Torna la domenica metropolitana, ingresso gratuito nei musei civici di Firenze

Torna la domenica metropolitana. Ingresso gratuito nei Musei Civici Fiorentini per i cittadini residenti nella città metropolitana di Firenze in data 1 ottobre, ad eccezione del Museo di Palazzo Vecchio, che sarà eccezionalmente chiuso al pubblico causa cerimonia.

Il programma sarà ricco di numerosi percorsi nei Musei Civici Fiorentini con un’attenzione particolare alle mostre temporanee in corso,

ovvero "Ytalia. Energia Pensiero Bellezza" al Forte di Belvedere e "Glenn Brown. Piaceri sconosciuti" presso il Museo Bardini.

Sarà inoltre possibile prendere parte alla visita tematica "L’arte dei Medici" a Palazzo Strozzi in relazione alla mostra Il Cinquecento a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma, che permetterà di scoprire le opere esposte grazie a un’osservazione approfondita e partecipata (visita alle h11.30, attività gratuita con biglietto d’ingresso alla mostra, max 15 partecipanti).

Sono inoltre in programma le visite accompagnate presso il Museo del Bigallo alle h10.00 e alle h12.00 (Piazza San Giovanni 1, prenotazione obbligatoria, tel. 055-288496) e le visite guidate al Museo della Misericordia alle h15.15 e h16.30 (Piazza Duomo 19, prenotazione obbligatoria, tel. 055-239393).

Senza prenotazione sono gli accessi ai Musei Civici Fiorentini e sono disponibili fino ad esaurimento posti per motivi di sicurezza Santa Maria Novella (orario 13.00/17.30), Fondazione Salvatore Romano (orario 13.00/17.00), Cappella Brancacci in S. Maria del Carmine (ingressi 13.00/17.00, 30 persone ogni mezz’ora ultimo accesso ore 16.15), Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00), Museo Novecento (orario 11.00/19.00), Forte di Belvedere (orario 10.30/19.30, ultimo accesso 18.30) e il Museo del Ciclismo Gino Bartali (Orario 10.00/16.00) Via Chiantigiana, 175 - Ponte a Ema.

Per info e prenotazioni: da lunedì 25 a sabato 30 settembre h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00 (il servizio non è attivo la domenica mattina) Tel. 055-2768224, 055-2768558.