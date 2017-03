Documentario "Metti, una sera a cena con Peppino"

Metti, una sera a cena con Peppino: parafrasando il titolo di una delle più celebri commedie di Giuseppe Patroni Griffi, Antonio Castaldo ha realizzato un documentario che ripercorre il percorso del poliedrico autore e regista scomparso nel 2005. Artista versatile, in grado di passare dalla regia teatrale a quella cinematografica, al ruolo di drammaturgo, scrittore e sceneggiatore, Giuseppe Patroni Griffi è una delle figure più significative del panorama culturale del secondo novecento. Il film ha l'obiettivo non solo di conservarne la memoria, ma anche di provare a scoprire dei tratti della sua personalità. Il ritratto di Patroni Griffi viene tracciato attraverso interviste ad amici, testimonianze di collaboratori, contributi di studiosi e critici. Si ricorre a immagini sia d'archivio sia inedite di Patroni Griffi con i suoi amici o al lavoro. Un continuo dialogo tra materiali diversi sulle tematiche a lui care, come la bellezza, la morte, l'amicizia. Il giovane regista Antonio Castaldo, napoletano come Patroni Griffi, si è fatto conoscere con il documentario Around Europe. Metti, una sera a casa con Peppino, scritto da Ilenia Amoruso, Elita Montini e Rosamaria Vaccaro, è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà e prodotto dalla 8 Production di Laura Catalano, con il contributo, nel ruolo di aiuto regista, di Giuseppe Patroni Griffi, nipote omonimo dell'artista. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili CINEMA LA COMPAGNIA Via Cavour 50/r - Firenze Tel. 055.268451 Email info@cinemalacompagnia.it www.cinemalacompagnia.it