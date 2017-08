Olugbenga djset, il bassista dei Metronomy all'Off Bar

Sabato 2 settembre, all'Off bar arriva il djset di Olugbenga, bassista e voce dei Metronomy: uno dei gruppi più influenti per quanto riguarda le nuove correnti di musica electropop provenienti dal Regno Unito.

Nato in Lagos, ma trasferitosi prima in Olanda e successivamente in Inghilterra, Olugbenga Adelakan ha girato il mondo come bassista e cantante oltre ad aver studiato a Cambridge.

Dj e produttore dal gusto complesso e ricercato ha rivisitato, con i suoi beat, i pezzi di artisti del calibro di Scissor Sisters, Rowdy Superstar e Alt- J. Il suo stile è inconfondibile, prende infatti forma da note hip hop e gospel per trascendere nell’elettronica ambient e drone.

In curriculum ha una serie di presenze all’interno di festival ed eventi in tutto il mondo, in cui si è contraddistinto per la sua originalità, arrivando anche all'oramai arcinota Boiler Room con un djset pirotecnico. Ingresso gratuito.

I Metronomy nascono da un'idea di Joseph Mount mentre viveva ancora nel Devon, come progetto collaterale alle varie band in cui suonava la batteria. Usando un computer obsoleto ha iniziato a creare proprie composizioni elettroniche. Il nome Metronomy, col riferimento al metronomo, è stato scelto perché in sintonia con due band che Mount allora ascoltava di frequente, gli Autechre e i Funkstörung.

Nell'autunno del 2005, i Metronomy hanno pubblicato il loro album di debutto, Pip Paine (Pay the £5000 You Owe). Nel 2008, la band ha pubblicato i singoli "My Heart Rate Rapid", "Holiday", "Heartbreaker", "A Thing For Me" e "Radio Ladio", e l'album "Nights Out", uscito nel settembre di quello stesso anno. Nel gennaio 2014 esce un nuovo singolo, mentre il quarto album in studio viene pubblicato nel marzo seguente e raggiunge la posizione #7 della UK Albums Chart, posizione più alta raggiunta nella loro carriera. Il 1º luglio 2016 il gruppo pubblica il suo quinto album Summer 08. Il brano che viene diffuso per promuovere l'uscita del disco è Old Skool.