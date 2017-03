Disturbi specifi dell'apprendimento e della condotta

In occasione della Settimana Cervello, evento mondiale di informazione ed educazione sanitaria, l'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO V. P. e l'Associazione Tages Onlus, hanno deciso di organizzare un evento divulgativo rivolto ad insegnanti e genitori sul tema dei disturbi dell'apprendimento e della condotta. L'evento ha come obiettivo quello di spiegare con esempi pratici e raccomandazioni come queste problematiche possano essere gestite nei contesti scolastici e familiari.