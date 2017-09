The Distinguished Gentleman's Ride Florence 2017

Firenze partecipa al più grande evento motociclistico a livello mondiale per i proprietari di moto classiche e vintage domenica 24 settembre 2017.



Il Distinguished Gentleman's Ride riunisce oltre 70.000 Gentlemen e Ladies ben vestiti in oltre 600 città a bordo di motociclette mozzafiato, per la salute degli uomini in 95 paesi. L'obiettivo per il 2017 è aumentare la consapevolezza e l'obbiettivo della raccolta fondi è di $ 5m a favore della ricerca contro il cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini peril partner mondiale benefico, la Fondazione Movember.



Tutti i piloti partecipanti devono essere registrati sul sito del Distinguished Gentleman's Ride per sbloccare i dettagli di corsa locali e per partecipare all'estrazione di premi straordinari per i vostri sforzi per la raccolta di fondi.



Registrati ora per creare il tuo profilo di raccolta fondi su www.gentlemansride.com