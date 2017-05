Blanco Beach Bar: inaugurazione serata "That's a classic"

Inaugurazione Blanco Beach Bar - Estate 2017 - Venerdì 12 Maggio, serata "That's a Classic" Venerdì Blanco è serata "That's a classic", la nuova serata con musica a 360° che animerà l'estate fiorentina. Presso il Blanco Beach Bar a Firenze sud. Formule di ingresso Ingresso entro le 01.00: omaggio donna, 13€ uomo con drink. Dopo le 01.00: 13€ con drink uomo/donna Tavolo esclusivo con bottle service, 25€ a persona di credito per le bottiglie (che partono da 150€) Line Up Una serata che è già un classico e chi ha vissuto il Blanco nelle precedenti edizioni lo sa, un classico che è una certezza fatta di stile, eleganza, classe, ma anche di notti scatenate, drink da sorseggiare in compagnia, vecchie amicizie e nuovi amori. In consolle tre intramontabili classici della movida fiorentina. In consolle ci saranno infatti ELEMENTS OF LIFE, FABIEN e SILVANO PIARI, supportati dalle voci di MIRKO SAYA e ALESSIO GUIDI Una serata con musica #HOUSE #HIP HOP#R&B#CLASSIC#'70#ITALIANA#COMERCIALE#REGGAETTON#PROGRESSIVE#DISCO#'90# DRESS CODE_SMART CASUAL SELECTION AT DOOR PER UN PUBBLICO DAI 22 ANNI IN SU Per prenotazioni: + 39 329 3627079 (Lunedì - Domenica 11.00 - 23.00) +39 055 664541 (Lunedì - Venerdì 11.00 - 19.00)