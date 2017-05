Dimore storiche 2017: aperti 90 giardini in Toscana

Sono 90, di cui 26 visitabili per la prima volta, le dimore storiche private della Toscana che il 21 maggio saranno aperte gratuitamente al pubblico in occasione della VII Giornata nazionale Adsi. Oltre ai palazzi di Firenze, Livorno, Lucca, saranno visitabili giardini delle dimore di campagna del Casentino, del Mugello e della Val di Sieve, della Lunigiana, delle colline pisane e delle crete senesi, con orario 10-13 e 14-19.

Tra le dimore aperte per la prima volta ci saranno a Firenze Palazzo e Teatro Rinuccini, Palazzo Tommasi e la Fondazione Michelucci a Firenze; Villa Corsini-Le Mozzete in Val di Sieve; Villa Graziani, il Castello della Gherardesca e quello di Populonia nel Livornese; in Lunigiana Villa Giannetti, il castello dell'Aquila e quello Malaspina di Monti e il Convento del Carmine.

New entry nel pisano il Castello Ginori di Querceto; e ancora la Val d'Orcia e le Crete senesi con Villa di Cosona e Villa di Radi, Casa dell'abate Naldi e ancora il Casentino e e l'Aretino dai Castelli di Porciano, dei Conti Guidi a Palazzo Niccolini e Martellini. Ecco l'elenco completo e tutti gli indirizzi delle Dimore Storiche aperte in Toscana nell'edizione 2017:

Firenze (Centro Storico): Giardino San Francesco di Paola, piazza San Francesco di Paola 3/ Giardino Torrigiani, via dei Serragli 146/

Giardino Corsi Annalena, via Romana 38/ Giardino di Palazzo Wagnière-Fontana Elliott, lungarno Soderini 9/ Palazzo Antinori Aldobrandini, via dei Serragli 9/ Palazzo e Teatro Rinuccini, via Santo Spirito 39/ Palazzo Frescobaldi, via Santo Spirito 13/ Palazzo Michelozzi, via Maggio 11/ Palazzo Rucellai, via della Vigna Nuova 18/ Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1/ Palazzo e Giardino Rosselli Del Turco, borgo Santi Apostoli 19/ Palazzo Capponi, lungarno Torrigiani 25/ Giardino Vegni, via San Niccolò 93/ Palazzo Malenchini, via dei Benci 1/ Palazzo Antinori Corsini, borgo Santa Croce 6/ Giardino degli Antellesi, piazza Santa Croce 21/ Palazzo Fossi, via dei Benci 20/ Palazzo Peruzzi, borgo dei Greci 12/ Palazzo Gondi, via dei Gondi 2/ Palazzo Borghese, via Ghibellina 110/ Palazzo Pucci, via de’ Pucci 4/ Palazzo Grifoni Budini Gattai, piazza SS. Annunziata 1/ Palazzo Tommasi – Galleria Etra Studio Marcello Tommasi, via della Pergola 57/ Palazzo Ximenes Panciatichi, borgo Pinti 68/ Giardino di Palazzo Pandolfini, via San Gallo 74/ Villa Fontallerta, via Augusto Righi 60/ Villa Il Roseto – Fondazione Giovanni Michelucci, via Beato Angelico 15 – Fiesole.



Mugello e Val di Sieve: Villa di Poggio Reale, via Duca della Vittoria 7 – Rufina, FI/ Parco della Villa Bossi, via dello Stracchino 32, Pontassieve – FI/ Castello del Trebbio, via Santa Brigida 9, Santa Brigida – FI/ Parco mediceo di Pratolino, via Fiorentina 276, Pratolino – Vaglia, FI/ Villa di Bivigliano, via del Viliani 84, Bivigliano – Vaglia, FI/ Convento e Santuario di Monte Senario, via Montesenario 3474, Vaglia – FI/ Parco di Villa Corsini – Le Mozzete, località Le Mozzete 1, San Piero a Sieve – FI/ Parco della Villa Torre Palagio, via del Torracchione 8, Cavallina – Barberino di Mugello – FI/ Castello di Barberino di Mugello, via di Castello 8, Barberino di Mugello – FI

/ Parco della Villa di Striano, località Striano 42, Borgo San Lorenzo – FI.



Lucca (Centro Storico): Giardino Elisa, via Elisa 54/ Giardino dell’Arcivescovado, via dell’Arcivescovado 43/ Giardino di Palazzo Massoni, via dell’Angelo Custode 24/ Complesso Conventuale di San Francesco, piazza San Francesco/ Giardino di Palazzo Busdraghi, via Busdraghi 7/ Giardino di Palazzo Guinigi Magrini, via Fillungo 207.



Ville Lucchesi: Giardino di Villa Maria Teresa, via per Pieve Santo Stefano 3427, San Martino in Vignale – Lucca/ Giardino di Villa Paolina di Compignano, via di Compignano 1447, Compignano – Lucca / Giardino di Villa Orlando, viale Giacomo Puccini 252, Torre del Lago Puccini – Lucca.



Lunigiana: Giardino delle Ortensie del Castello Malaspina, via Papiriana 2, Fosdinovo – MS/ Villa Giannetti, via Riolo, località Ponte di Monzone – Fivizzano, MS/ Castello dell’Aquila, località Castello dell’Aquila 1, Gragnola – Fivizzano, MS/ Convento del Carmine, località Cerignano, Fivizzano – MS/ Giardino di Villa La Pescigola, strada per Cerignola, località Pescigola – Fivizzano, MS/ Palazzo Fantoni Bononi, via Labindo 6, Fivizzano – MS/ Castello Malaspina di Monti, Castello di Monti, Licciana Nardi – MS/ Giardino del Castello di Bagnone, località Bagnone – MS/ Parco della Villa Pavesi Ruschi di Teglia, via del Mulino, Piano di Busatica – Mulazzo, MS/

Giardino della Villa Pavesi Negri – Baldini, località Scorano, Pontremoli – MS/ Giardino di Palazzo Negri Dosi, via Mazzini 60, Pontremoli – MS.



Ville Pisane: Parco di Villa Roncioni, via Statale Abetone 226, Pugnano – San Giuliano Terme/ Villa Poschi, via Statale Abetone 212, Pugnano – San Giuliano Terme/ Villa Anna Maria de Lanfranchi, via Statale Abetone 146, Molina di Quosa – San Giuliano Terme/ Giardino di Villa Gentili, via dei Molini 14, Avane – Vecchiano/ Villa Alta, via Statale Abetone 110, Rigoli – San Giuliano Terme/ Parco della Villa di Corliano, via Statale Abetone 50, San Giuliano Terme/ Giardino di Villa Lanfranchi – Zalum, via di Mezzo Nord 123 – località San Casciano, Cascina/ Parco di Villa Rita, via di Noce 42/44 Uliveto Terme – Vicopisano/ Giardino di Villa Majnoni Baldovinetti, via Mazzana 1, località Marti – Montopoli Val d’Arno, Pisa/ Villa Torrigiani Malaspina, piazza Vittorio Veneto, località Montecastello, Pontedera/ Parco della Villa di Camugliano, via Camugliano, Ponsacco/ Giardino Venerosi Pesciolini, via della Chiesa 4, Ghizzano – Peccioli/ Badia di Morrona, via di Badia 8, località Terricciola – Terricciola/ Castello Ginori di Querceto, Ponteginori, Montecatini Val di Cecina – Pisa.



Ville Livornesi: Villa Graziani, via Per Rosignano 13, Vada – Rosignano Marittimo/ Castello della Gherardesca, via Indipendenza 1, Castagneto Carducci.

Siena: Castello della Magione, località Castello della Magione 1 – Poggibonsi/ Giardino della Villa Torre Fiorentina, via Fiorentina – Siena/ Palazzo Sergardi, via dei Montanini 118 – Siena.



Crete Senesi: Giardini del Castello di Grotti sede della “Fondazione Sergio Vacchi”, strada del Castello 333, Monteroni d’Arbia/ Villa di Radi, via della Fattoria 40B, località Radi – Monteroni d’Arbia/ Castello di San Fabiano, via di San Martino 1000A – Monteroni d’Arbia/ Castello di Castelrosi, strada provinciale di Bibbiano – Buonconvento.

Val D'Orcia: Borgo Lucignanello Bandini, località Lucignanello d’Asso – San Giovanni d’Asso/ Villa di Cosona, via Cosona 1 – Pienza/ Casa dell’Abate Naldi, via Dante Alighieri 24 – San Quirico d’Orcia.



Casentino e Aretino: Castello di Porciano, via Dante Alighieri, località Porciano – Pratovecchio, Stia – Arezzo/ Castello dei Conti Guidi, località Castel San Niccolò, Strada in Casentino – Arezzo/ Palazzo Martellini – Montini, via Cappucci 8, Bibbiena – Arezzo/ Palazzo Niccolini , sede Comunale, via Berni 25, Bibbiena – Arezzo/ Castello dei Conti Ubertini, via del Castello, Chitignano – Arezzo/ Castello di Valenzano, località Valenzano 97, Subbiano – Arezzo/ Villa Monsoglio, via Penna 5, Laterina – Arezzo.