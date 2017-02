Diletta Nicastro per il tour 'Patrimonio mondiale nella #scuola'

Diletta Nicastro partecipa a partire dalle ore 10 all'incontro formativo 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' presso l'Educandato Statale SS. Annunziata - Sala Rosa a Piazzale Poggio Imperiale, Firenze. 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' è un tour in giro per l'Italia rivolto a insegnanti, professori, studenti e organi di cultura, organizzato dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del MiBACT, per presentare il variegato ed interdisciplinare progetto di educazione al Patrimonio dell'Umanità e lanciare il portale www.patrimonionellascuola.it, dove sono raccontati i siti inseriti nella Lista e presentate una serie di proposte didattiche ed educative. Dopo il successo dell'intervento alla tappa di Napoli lo scorso gennaio, la Nicastro torna a parlare della sua saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' con 'Educare al Patrimonio Unesco con libri #mozzafiato'. Da dieci anni, infatti, la scrittrice viaggia per l'Italia con i suoi libri per veicolare, soprattutto ai giovani, i valori del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, attraverso storie coinvolgenti, trascinanti e appassionanti, ricche di azione, misteri, pathos ed amore.

Per costruire le trame, la scrittrice fa lunghe ricerche storiche sul sito e su tutta la zona che lo circonda, facendo un vero e proprio lavoro di location manager, che poi proietta nel libro attraverso mappe e descrizioni. Non mancano richiami anche ad usi e costumi locali, con particolare attenzione alle leggende, alla cucina e alla musica, con un pizzico di sport. La risposta dei giovani è stata da subito entusiasta e partecipe. "I ragazzi amano il mistero, l'avventura. Furti, rapimenti, omicidi. Il fatto che le storie si svolgano in luoghi reali, tangibili li esalta e spesso si ritrovano a viaggiare con la fantasia (e non solo) per andare a scoprire cosa è stato rubato, o dove Kieran e Lisi si sono scambiati un bacio, o perché Mauro è innamorato di quella chiesa, o ancora cosa dicono delle rune vichinghe in un monumento neolitico", spiega Diletta Nicastro. M&L non è solo libri. Il salto con i giovani verso concorsi letterari o fotografici è stato breve.

"Grazie alla collaborazione con enti quali Roma Capitale, Legambiente Piazza Armerina o l'Ufficio Unesco Mantova e Sabbioneta abbiamo avviato dei concorsi diretti ai giovani per spingerli ancora più attivamente a conoscere il loro territorio ed imparare ad amarlo e tutelarlo. Ma il nostro lavoro va oltre. Tramite i canali social si spingono i giovani a conoscere il Patrimonio con le rubriche #WorldHeritage #UnescoMovie e #UnescoItalia (a cui ovviamente sono invitati a partecipare con suggerimenti o con foto) e a studiarlo tramite il concorso 'Indovina la prossima avventura di M&L". Molti gli oratori all'incontro del 27 febbraio, che spazieranno da Firenze alla Versilia Medicea, da Pisa alla Val d'Orcia, al Patrimonio Immateriale delle Macchine a Spalla. "E' un onore per me tornare a parlare a questo incontro con gli insegnanti e con le scuole per presentare la mia esperienza decennale e i progetti per il futuro, confrontandomi con queste iniziative molto interessanti. E sono entusiasta di partecipare alla presentazione di questo portale di straordinaria importanza per i giovani e i loro educatori", conclude la Nicastro. Il programma di lunedì 27 febbraio Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI Ore 10.15 IL PROGETTO "PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA" - Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO) - Piano nazionale per l'educazione al Patrimonio culturale (Interviene Martina De Luca, Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Ore 10.45 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI - Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO) Ore 11.15 COMPRENDI L'UNESCO - Cos'è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO) Ore 11.45 PROGETTI DIDATTICI - Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani INTERVENGONO: -Chiara Bocchio, Heritage City_Lab - Università degli Studi di Firenze e Comune di Firenze, "Firenze PerBene: un progetto per la scuola" -Raffaella Smaghi, Società Val d'Orcia, "Corsi sul Patrimonio Mondiale rivolti alle scuole del sito Unesco Val d'Orcia" -Patrizia Nardi, Focal point Rete delle feste delle grandi Macchine a spalla italiane, "Salvaguardare il patrimonio culturale immateriale. Buone pratiche di trasmissione delle Feste della Rete Patrimonio Unesco" -Silvia Roggero, Cooperativa Impegno e Futuro e Opera della Primaziale Pisana, "La Piazza dei Miracoli di Pisa. L'arte connette!! Il presente di ieri, il futuro di domani" -Giacomo Genovesi, Vice Presidente Fondazione Terre Medicee di Seravezza, "Percorsi didattici nella Versilia medicea. Consapevolezza del territorio tra storia e creatività" -Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, "Il Mondo di Mauro & Lisi - Educare al patrimonio con libri #mozzafiato"