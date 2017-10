Assemblee sindacali: "Di scuola ci si ammala"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

DI SCUOLA CI SI AMMALA - Tre assemblee per parlare di burnout e tutela della salute del docente. Gli appuntamenti, promossi dalla Gilda degli Insegnanti di Firenze, sono per giovedì 26 all’istituto Russell Newton di Scandicci (ore 8.15 - 11.30) e all’istituto Pontormo di Empoli (ore 14.45 – 16.45), venerdì 27 ottobre all’istituto Leonardo Da Vinci di Firenze (ore 8.30 - 11.30). Obiettivo delle iniziative, alle quali parteciperà il dottor Vittorio Lodolo D’Oria,1 uno dei maggiori esperti in materia, è analizzare il fenomeno sempre più diffuso dello stress lavoro correlato e proporre un piano di interventi per individuarne i sintomi e prevenirlo. Saranno presenti anche il Coordinatore Nazionale Rino di Meglio e il dirigente Maurizio Berni. Nonostante il numero crescente di casi di burnout nei docenti, in poche scuole viene somministrato il questionario d’indagine previsto come strumento di rilevazione dalla legge 81/08, raramente ne sono presentati gli esiti e ancor più raramente sono poste in atto le misure di prevenzione utili a ridurre e a contenere le cause dello stress psicofisico. La burocratizzazione sempre più spinta della funzione docente, a scapito del tempo e delle energie da dedicare all’attività didattica, e l’ingerenza spesso ingiustificata delle famiglie nella vita scolastica sono tra i fattori che hanno contribuito alla delegittimazione del ruolo degli insegnanti e all’incremento dei casi di stress lavoro correlato. La Gilda degli Insegnanti di Firenze ritiene che l’indagine e la rilevazione possano costituire elementi di denuncia circostanziabili per invertire la rotta e ripristinare positive condizioni di lavoro a vantaggio dell’efficacia dell'insegnamento.