Incontri, "Democrazia Diretta" a Sesto Fiorentino

Il Comitato Valibona POSSIBILE si è assunto l'onere e l'onore di lavorare sulla democrazia diretta in una "palestra itinerante" che toccherà tutti i comuni della Piana Fiorentina. Venerdi 17 faremo un primo incontro per iniziare a scambiarci informazioni ed entrare in contatto con gli strumenti di applicazione di democrazia ed entrare, come nostra consuetudine, #nelmerito. Vogliamo che questo argomento si possa allargare a macchia d'olio, ci faccia porre interrogativi e trovare soluzioni ed apra a tutti noi un nuovo modo, corretto, di lavorare sui nostri territori con strumenti e pratiche che rendano effettiva e decidente la partecipazione dei cittadini attraverso il lavoro dei consiglieri nei rispettivi consigli comunali; solo attraverso gli Istituti previsti dalla democrazia diretta, si sarebbe potuta far valere la volontà dei cittadini espressa col voto referendario anche su questioni come, ad esempio, Aeroporto ed Inceneritore. Il primo appuntamento, quindi, per coloro che sono interessati a questo nostro percorso è per venerdì 17 marzo alle ore 21 presso il Circolo Arci Querceto, via Napoli 7, a Sesto Fiorentino. Vi aspettiamo numerosi e assetati di democrazia! Per info: www.pianafiorentinapossibile.it