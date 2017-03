Del sangre in concerto a sostegno di Oklim film lungometraggio indipendente

Oklim è un film (lungometraggio indipendente) dal sapore antico,dove l'ironia fa l'amore col dramma e la follia diventa l'inevitabile,inconsapevole via di fuga. Il 2 Aprile 2017 alla Polisportiva Colline Medicee Asd via bocca di stella 3, Seano, Toscana, Italy, si terrà l'anteprima del trailer e la presentazione del progetto di raccolta fondi (Crowdfunding) per completare le riprese e la post-produzione del film. Alla serata, realizzata con il patrocinio dei comuni di Prato e Carmignano, nella splendida cornice dello spazio polivalente Colline Medicee, saranno presenti il regista, gli attori, la troupe, gli assessori alla Cultura dei comuni di Prato e Carmignano, i giornalisti della carta stampata, della la radio, e della tv, oltre a numerosi altri ospiti e amici del mondo dello spettacolo. Durante la serata si alterneranno sul palco i musicisti che hanno partecipato alla colonna sonora di Oklim - Sognando. Artisti del calibro di Giorgia Del Mese, Andrea Franchi e Del Sangre. Special guest Don Backy che per l'occasione presenterà in anteprima il suo nuovo album "Pianeta Donna". Ingresso di 10 € e sarete già sostenitori del progetto