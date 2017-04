Del Sangre unplugged concert all'Hangar Firenze

Venerdì 7 Aprile 2017 I Del Sangre saranno in concerto acustico all' associazione culturale Hangar, che si contraddistingue per essere luogo d'incontro e scambio culturale di vario genere, uno spazio aperto al dialogo, all' espressione artistica e in questo caso, all' ascolto della musica d'autore di Luca Mirti e Marco Schuster Lastrucci, che prorpio un anno fa presentavano il loro sesto album "Il ritorno dell' Indiano", un album di forte impronta rock, genuino e sanguigno che ha segnato il loro gradito ritorno sulla scena musicale dopo una lunga assenza. Per l'occasione proporrano brani tratti dall'ultimo album, rivisitati in chiave unplugged, non mancheranno brani da repertorio. Presente e passato per costruire il futuro.