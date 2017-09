Degustazione gratuita di tè al Tepidarium

Appuntamento sabato 7 ottobre 2017, dalle ore 17.45 alle 18.45, nella splendida cornice del Tepidarium del Roster con una degustazione di tè gratuita, organizzata in occasione della presentazione del Corso Base di Cultura e Degustazione del Tè da Vania Coveri Tea Teller e Società Toscana Orticultura. Il corso di degustazione inizierà il 20 ottobre a Villa Bardini, con quattro incontri dedicati al té e alla sua storia.

La degustazione gratuita, invece, si terrà in occassione della annuale Fiera di Piante e Fiori. In tema con questa, sarà possibile assaggiare due Tè profumati con petali di fiori: Rose Congou (Tè nero cinese con petali di rosa rossa) e Special Jasmine (Tè verde cinese con fiori di Gelsomino).

I partecipanni potranno scoprire la loro storia, l'utilizzo tradizionale presso i popoli d'origine, le loro proprietà e la lavorazione delle foglie, gustando una bevanda conosciuta dall’uomo da più di 4000 anni, diffusa in tutto il mondo per il suo sapore unico e per le sue proprietà.